İran’ın İsfahan eyaletinde 4.3 büyüklüğünde deprem İran’ın İsfahan Eyaletine bağlı Semirem şehrinde 4.

İran’ın İsfahan Eyaletine bağlı Semirem şehrinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen deprem yerel saatle 17.25’te gerçekleştiği kaydedildi. İsfahan Eyaleti kriz yönetim merkezi Genel Müdürü Mansur Şişefuruş, deprem nedeniyle bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Bölgede daha önce de küçük ölçekte depremlerin yaşandığını belirten Şişefuruş, ”Bu depremler 3.2 ve 3.1 büyüklüğünde gerçekleşti” dedi.

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