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Dünya İran'ın hamlesi sonrası komşu karanlığa gömüldü
Dünya

İran'ın hamlesi sonrası komşu karanlığa gömüldü

İran'ın birikmiş borçlarından dolayı Irak'a gaz akışını durdurması nedeniyle ülkede son iki gündür uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 13:21:00 -
İran'ın hamlesi sonrası komşu karanlığa gömüldü

Irak Elektrik Bakanlığından, elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı. İran'dan Irak'a ithal edilen gazı taşıyan 4 ayrı boru hattının hizmet dışı bırakıldığı, böylelikle İran'dan gelen günlük 50 milyon metreküp gaz miktarının 8,5 milyon metreküpe düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeninin de ulusal gaz oranındaki yaklaşık yüzde 50 azalma olduğu belirtildi.

İran biriken borçlar nedeniyle gaz akışını durdurdu

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın, Irak'ın bu ülkeye olan birikmiş borçlarından dolayı boru hatlarını gaz geçişine kapattığını söyledi.

Sözcü, Maliye Bakanlığına çağrı yaparak, İran'a olan gaz borcunun ödenmesini istedi.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra, Kerkük, Diyala, Necef, Kerbela, Kadisiye, Musenna ve Babil gibi vilayetlerde 2 gündür uzun saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Soğuk hava şartlarıyla beraber elektrik kesintileri, Iraklıların günlük yaşantısını olumsuz etkiliyor.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Felah Muhsin, "Gündüzleri ailemi geçindirmek için Şorca Çarşısı'nda çalışıyorum. Akşam eve döndüğümde ne su ne de elektrik buluyorum. Banyo yapmak için elektrik olmadığından dolayı suyu tencerede kaynatıyoruz." diye konuştu.

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Yorumlar

huseyin

saddamı devirdiniz bunun mutluluğu size yeter napacaksın enerji elektriği. tabi milyonlarca müslümanı da öldürdünüz
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