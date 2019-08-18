İran’ın Grace 1 adlı gemisi bu gece serbest kalabilir İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Cebelitarık Yönetimi tarafından alıkonulan Grace 1 adlı petrol tankerinin “Adrian Derya” adıyla bu gece serbest bırakılacağını söyledi.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Cebelitarık Yönetimi tarafından alıkonulan Grace 1 adlı petrol tankerinin “Adrian Derya” adıyla bu gece serbest bırakılacağını söyledi.



İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İran’a ait Grace 1 petrol tankerini alıkoymuştu. Cebelitarık Yönetimi, 15 Ağustos’ta gemiyi serbest bırakma kararı aldığını açıklayarak geminin adını Adrian Derya olarak değiştirildiğini açıklamıştı. İran’ın Londra Büyükelçisi Baidinejad, Cebelitarık’a 2 uzman mühendis timinin gönderildiğini belirterek, geminin bu gece harekete geçebileceğini belirtti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Baidinejad, Perşembe günü serbest bırakılma kararının verildiği Grace 1 adlı petrol tankerine ilişkin gerekli görüşmelerin yapıldığını aktararak, “Adrian Derya adlı petrol tankerinin bu gece hareket edeceğini bekliyoruz” dedi.



ABD hükumeti, İran’ın petrol tankeri için alıkoyma talebinde bulunmuş Cebelitarık Yönetimi reddetmişti. Büyükelçi Baidinejad, Cebelitarık Yönetimi’nin ABD’den gelen talebi kabul etmediğini hatırlatarak, “Cebelitarık Yönetimi ABD’nin İran’a ait petrol tankerinin alıkonulmasına ilişkin talebini resmi olarak reddetti. Mahkeme, ABD’nin sunduğu talebin ABD tarafından İran’a uygulanan tek taraflı yaptırımları kapsadığını belirterek bu yaptırımların AB’nin uygulamaları ile örtüşmediğini beyan etti” ifadelerini kullandı.

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