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Dünya iran’ın Erdoğan düşmanlığı
Dünya

iran’ın Erdoğan düşmanlığı

İran devlet televizyonu Press TV’de Türkiye ile ilgili yayınlanan bir haberde, Ankara’ya akılalmaz iftiralar atılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Sultan” diye bahsedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:57:00 -
iran’ın Erdoğan düşmanlığı

Press TV’nin Fransızca yayın yapan kanalında “İdlib’den Karabağ’a ‘Sultan’ın hayalleri fiyaskoya dönüşüyor” adlı başlıklı bir analiz haber verilirken, Türkiye’nin Suriye’deki bazı üslerden çekileceği iddia edilirken, Ankara’ya “Suriye’den Karabağ’a terörist kaçırıyorlar” iftirası da atıldı. Türkiye’nin Rusya, Çin ve İran’ı kendi sınırından uzak tutup Kafkasya’yı karıştıracağı belirtilerek, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın “cihatçılar bölgeye sevk edildi” yalanları haberde gerçek ifadeler gibi verilip, desteklendi.

Haberde Sarkisyan’ın, “Türkiye’nin asıl amacı doğal gaz ve petrol alanlarını kontrol etmek. Çünkü Orta Asya ve Hazar Denizi çevresi büyük yataklara sahip” sözlerine yer verildi. Ayrıca Sarkisyan’ın sözlerini değerlendiren biri Fransız iki uzman ise, “Türkiye bunu yaparken çok ileri gidiyor. Rusya ile olan diyaloğun riske girme durumu söz konusu” diyor.

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