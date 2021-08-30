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İran’ın büyükelçisi açıkladı: 3 kez görüştük
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Dünya İran’ın büyükelçisi açıkladı: 3 kez görüştük
Dünya

İran’ın büyükelçisi açıkladı: 3 kez görüştük

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, aralarında sorun olan ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 16:11:00 -
İran’ın büyükelçisi açıkladı: 3 kez görüştük

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, aralarında sorun olan ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta üç kez görüşme yapıldığını belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

Mescidi, Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda yaptığı konuşmada, İran’ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, “İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız." dedi.

Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat’ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran’daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin İran’dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran’ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.

Mescidi, Irak’a terör örgütü DAEŞ'le mücadelesinde ve elektrik hizmeti konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

 

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