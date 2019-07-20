İran’ın alıkoyduğu İngiliz petrol tankeri mürettebatının milliyetleri açıklandı

İran’ın Hürmüz Boğaz’ından geçişi sırasında alıkoyduğu İngiltere’ye ait Stena Impero adlı petrol tankerindeki mürettebatın, hangi ülke vatandaşı oldukları açıklandı.

İran’ın Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Allahmurad Afifpur, alıkonulan petrol tankerinde 23 mürettebatın olduğunu söyleyerek, “Petrol tankerinde 18 Hindistanlı ve 5 Rus, Litvanya ve Filipin vatandaşı bulunmakta” dedi.

İran’ın Bender Abbas Limanı’na getirilen Stena Impero adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğaz’ından geçişi sırasında bir balıkçı gemisine çarptığını aktaran Afifpur, “Umman açıklarından Suudi Arabistan’ın el Celil limanına hareket etmekte olan Stena Impero adlı petrol tankerinin bir balıkçı gemisine çarptığı bilgisini aldık” ifadesini kullandı.

“Balıkçı teknesine çarptı”

İngiltere’ye ait petrol tankerinin balıkçı gemisine çarpmasının ardından petrol tankerinin gönderilen hiçbir mesaja cevap vermediğini kaydeden Afifpur, “Petrol tankerinden herhangi bir cevap gelmemesi üzerine Limanlar Genel Müdürlüğü olarak Devrim Muhafızlarından müdahale etmesini ve tankeri Bender Abbas Limanı’na getirmesini istedik” şeklinde konuştu.

Bender Abbas Limanı’nda bulunan petrol tankerinde uzmanların incelemelere başladığını aktaran Limanlar Genel Müdürü Afifpur, İngiltere bayrağı taşıyan petrol tankerinde 23 mürettebatın bulunduğunu belirterek, “Petrol tankerinde 18 Hindistanlı ve Rusya, Litvanya ve Filipin’den 5 çalışan bulunmakta. İngiltere bayraklı geminin kaptanı Hindistanlı” diye konuştu.

Stena Impero adlı petrol tankerindeki 23 mürettebatın gemide olduklarını söyleyen Afifpur, yargının gerekli görmesi halinde mürettebattan ifadelerinin alınacağını da vurguladı.