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Dünya İran'ı vurmak için ABD ve İngiltere'den onay aldılar
Dünya

İran'ı vurmak için ABD ve İngiltere'den onay aldılar

İsrail gemisinin Umman'da saldırıya uğramasının ardından Tel Aviv yönetimi İran'a saldırı düzenlemeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 15:32:00 -
İran'ı vurmak için ABD ve İngiltere'den onay aldılar

İsrail gemisinin Umman'ın Dukum Limanı'nın 175 mil açığında saldırıya uğramasının ardından İsrail, ABD ve İngiltere'den İran'a misilleme yapmak için onay aldı. 2 mürettebatın öldüğü saldırı için İsrail, İran'ı sorumlu tuttu.

Kuveyt merkezli "El Ceride" gazetesinin haberine göre, İsrail, saldırı sonrasında İran'a misillemeye hazırlanıyor.

İsrail'in bu kapsamda ABD ve İngiltere ile istişareler yürüttüğü ve misilleme için onay aldığı ifade ediliyor.

Mepa News'te yer alan habere göre İsrail İran'a ait bir limanı veya bir savaş gemisini vurmayı planladığı öne sürülüyor.

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