İran'ı sarsan kaza! Hepsi öldü
İran'da Pakistan sınırına güvenlik güçlerini taşıyan otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 4 sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 4 sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.
İran devlet medyasının haberine göre dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde Pakistan sınırında güvenlik güçlerini taşıyan otomobil ile bir tır çarpıştı.
Olayda yaralanan 4 sınır muhafızının hastanelerde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.