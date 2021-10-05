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Dünya İran'ı sarsan kaza! Hepsi öldü
Dünya

İran'ı sarsan kaza! Hepsi öldü

İran'da Pakistan sınırına güvenlik güçlerini taşıyan otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 4 sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 19:46:00 -
İran'ı sarsan kaza! Hepsi öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 4 sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.

İran devlet medyasının haberine göre dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde Pakistan sınırında güvenlik güçlerini taşıyan otomobil ile bir tır çarpıştı.

Olayda yaralanan 4 sınır muhafızının hastanelerde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

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