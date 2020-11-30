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Dünya İran'ı sarsan gelişme! Ruhani'yi casuslukla suçlayıp hapse atılmasını istedi
Dünya

İran'ı sarsan gelişme! Ruhani'yi casuslukla suçlayıp hapse atılmasını istedi

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından, Muhafazakar İstikrar Partisi Tahran Milletvekili Ali Hazeryan, mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin "casus" olduğunu iddia ederek, hapse atılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:08:00 -
İran'ı sarsan gelişme! Ruhani'yi casuslukla suçlayıp hapse atılmasını istedi

İran resmi ajansı IRNA'nın eleştirel bir yorumla verdiği habere göre, Hazeryan mecliste yaptığı konuşmada Ruhani'ye ve hükümet üyelerine hakaret ederek, casus olduklarını ileri sürdü.

Hazeryan, Haziran 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören Nükleer Silahların Yayılımının Önlenmesi Anlaşması'nın Koruma Tedbirleri Anlaşması'na Ek Protokol'ünden çıkıldıktan sonra gidilmesini istedi.

Tahran Milletvekili Hazeryan, böylece başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet üyelerinin sorgulanmasının ve hapse atılmasının önünün açılacağını belirtti.

Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine ağır eleştirilerde bulunan Hazeryan, şöyle konuştu:

"İnşallah Ek Protokol'den çekilme Batılılara sadece vur-kaç devrinin biteceğini değil, aynı zamanda bu ülkedeki uşaklarınızın devrinin de bittiği mesajını verecektir. İnşallah, Haziran 2021'de (cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında) bu ülkedeki uşaklarınızı casuslukları nedeniyle hapishane hücrelerine atacağız."

"UAEA'nın nükleer tesislerdeki denetimini sınırlandırma" tartışması

Fahrizade suikastı sonrası ülkede, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer tesislerdeki denetimini sınırlandırma" tartışması başlamış, meclisteki bazı milletvekilleri, UAEA müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlamışlardı.

Milletvekilleri, Ek Protokol'ün uygulanmasının durdurulması ve Batı'ya daha fazla taviz verilmemesi çağrısında bulunmuşlardı.

İran'da muhafazakar kesim ülkede son yıllarda yaşanan olumsuzluklardan Ruhani hükümetini sorumlu tutuyor. Muhafazakarlar, Ruhani hükümetini, sorunların çözümü için ABD'ye gerektiğinden daha fazla bel bağlamakla suçluyor.

Böyle bir dönemde Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi, Ruhani yönetimini daha da zor durumda bıraktı.

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