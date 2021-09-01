İran'ı karıştıran dizi Gando! Türkiye detayı olay oldu... Bakanlık açıklama yaptı

Televizyon yazarı Sina Koloğlu, İran’da tepkilere sebep olan ‘Gando’ adlı dizi hakkında değerlendirmede bulundu.

Adı ‘Gando'. İran dizisi. Polisiye diyorlar da aslında Jason Rezaian, Washington Post'un Tahran bürosu şefi olarak görev yapan İran kökenli Amerikalı gazetecinin hikayesi. 2015 yılında İran'da casusluk yapmaktan hüküm giydi. Sonra serbest bırakıldı. Bu dizi, ülke siyasetinin zirvesini fena karıştırdı.

Batılı suçlaması

Devrim muhafızlarından oluşan özel birim yabancı gizli servis planlarını bertaraf ediyor ve aynı zamanda, siyasi erke de göndermeler var. İşte sorun burada başlıyor. Dizi ‘Batı yanlısı' olmakla eleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı. Dizinin gerçeklere dayanmadığını, yapımcıların kendilerine gelip, konu ile ilgili daha gerçekçi davranmalarını sağlayacak belgeleri talep edebileceklerini ama bunu yapmadıklarını söyledi.

Ruhani hükümeti diziyi gösteren devlet kanalı ile ilgili Plan ve Bütçe Bakanlığı'na bir mektup göndererek kanalın bütçesinin ‘revizyondan' geçirilmesini istemiş. Para vermeyin yani.

Yönetmen Cevat Avşar, “Dizi İran toplumunda karşılık buldu. Kim olursa olsun ülkeye ve egemenliğine ihanet edenlerden toplum, hesap sormaya hazır” açıklamasını yapmış.

Türkiye'de çekildi

Bir başka ilginç yanı dizinin, büyük bölümünün Türkiye'de (Antalya'da) çekilmiş olması. Türk oyuncular da oynadı. 2019 yılında İran Devlet Televizyonu IRIB TV 3'te gösterilmeye başlandı. İkinci sezonunda. İran'dan böyle bir fotoğrafın gelmesi ilginç. Hani kapalı toplum, demokrasi yok, tartışma yok filan diyorlar.