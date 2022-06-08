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Dünya İran'dan yola çıktılar! Hepsi Afganistan'a verilecek
Dünya

İran'dan yola çıktılar! Hepsi Afganistan'a verilecek

Eski yönetimin İran'a kaçırdığı askeri araçlar Afganistan'a iade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 10:32:00 -
İran'dan yola çıktılar! Hepsi Afganistan'a verilecek

Afganistan'da eski Kabil yönetimi güçlerince İran'a kaçırılan askeri araçların İslam Emirliği yönetimine iade sürecinin başladığı bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Taliban'ın Ağustos 2021'de başkent Kabil'i kontrol altına alıp Afganistan'da yönetimi devraldığı dönem hükümet güçleri tarafından sınır vilayetlerinden İran'a kaçırılan askeri araçların İslam Emirliği yönetimine iadesine başlandı.

İslam Emirliği yönetimine yakın medya kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde dün gece saatlerinde askeri araçların İran'dan Afganistan'a iade sürecinin başladığı ifade ediliyor.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi devraldığı dönemde eski hükümet güçlerine ait çok sayıda askeri araç komşu ülkelere kaçmak isteyen askerler tarafından ülkeden çıkarılmıştı. Bu araçların içerisinde çok sayıda hava aracı da bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

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