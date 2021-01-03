İran’dan yine ‘intikam’ çıkışı

Öte yandan İran'ın mevcut Kudüs gücü komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani 'Süleymani suikastına ABD'nin içinde dahi karşılık verilebilir.' ifadelerini kullandı. Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis Irak'ta anıldı.

İran Savunma Bakanı Hatami, Süleymani’nin ölümünün birinci yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, İran’ın General Süleymani’nin kanından aldığı büyük intikamın, ABD güçlerini bölgenin dışına ittiğini belirtti.

İran'ın Kudüs Gücü Komutanı "Süleymani'nin intikamının ABD'nin içinde dahi alınabileceğini" söyledi. Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani "Süleymani suikastına ABD'nin içinde dahi karşılık verilebilir." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek, "Evinizin içinde (ABD'de) dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür." dedi.

Kaani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.

Suikastın talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kaani, "Şehit Süleymani, bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradı." ifadelerini kullandı.

Irak'ta da anıldı

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymaniye ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis Irak'ta anıldı.

Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi el-Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, mum yaktı.

Kasım Süleymani suikasti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısıyla 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürüldü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları verilmişti. İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Suikast 2020'nin ilk günlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına İran'dan çok sert bir şekilde tepki gösterilmişti.

İran, ABD'nin Irak’taki üslerini peş peşe vurmuştu, bu gelişmelerin ardından ABD ise İranlı kişi ve firmalara yaptırım kararı almıştı.