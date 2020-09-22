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Aktüel İran'dan "Yemen'deki Husilere füze teknolojisi aktardık" açıklaması
Aktüel

İran'dan "Yemen'deki Husilere füze teknolojisi aktardık" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:24:18 -
İran'dan "Yemen'deki Husilere füze teknolojisi aktardık" açıklaması

ANKARA (AA) - İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Yemen'deki Husiler'e füze, insansız hava araçları ve silah teknolojisi transfer ettiklerini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şikarçi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Husileri silahlandırdıklarına ilişkin iddiaları reddetti.

Husi milislere doğrudan silah gönderdiklerine dair iddiaların doğru olmadığını savunan Şikarçi, "Biz onlara savunma alanındaki tecrübelerimizi aktardık. Onlar da Yemen'de füze, insansız hava araçları ve silahlar ürettiler. İran'dan onlara füze gönderdiğimiz doğru değildir." dedi.

Şikarçi, "Yemen halkı düşmanın onları göstermek istediğinin aksine çok eğitimli ve ilmi bir millettir. En kısa sürede en gelişmiş füze ve insansız hava araçlarını üretmeyi başardılar ve elektronik savaşta da çok mahir ve gelişmiş seviyedeler." ifadelerini kullandı.

İran'dan vatandaşlık alabilmek için veya para karşılığı Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Esed rejimi saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gönderildikleri belirtilen Afganistanlı milisler hakkındaki soru üzerine Şikarçi, "İran, Afganistan'dan kimseyi Suriye'ye gidip savaşmaya zorlamamıştır. Askeri müdahale, doğrudan bir tugay veya tümen göndermekle olur. Bizim Suriye'de böyle bir durumumuz yok ve bizim oradaki varlığımız askeri danışmanlıktır." diye konuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül'de açıkladığı raporunda, başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini belirtmişti.


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