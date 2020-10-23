  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan yaptırım kararı
Dünya

İran'dan yaptırım kararı

İran, ABD’nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller'a yaptırım uygulamaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:18:00 -
İran'dan yaptırım kararı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İranlı General Kasım Süleymani suikastında rolü oldukları gerekçesiyle ABD’nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller’a ve yardımcısı ile birlikte Erbil Başkonsolosu Rob Waller'e yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtti. Hatipzade, İranlı komutan Kasım Süleymani suikastinde rolü oldukları gerekçesiyle yaptırım kararı aldıklarını belirterek, “Bugünden itibaren İran, ABD’nin Irak Büyükelçisi ve iki ABD’li isme yaptırım uygulama kararı aldı” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yayımladığı bildiride, “İran’a yönelik terörist faaliyetlerde bulundukları, terör örgütleri DAEŞ ve El-Nusra'ya yardım ettikleri, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde ve İran karşıtı yaptırımlarda rolleri oldukları gerekçesiyle Tueller, yardımcısı ve Waller'ın yaptırım listesine eklenmiştir” ifadeleri kullandı.

ABD yönetimi dün İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile birlikte iki üst düzey Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li başkan koronavirüse yakalandı
Yaşam

CHP'li başkan koronavirüse yakalandı

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'
Gündem

CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'

CHP zihniyetinin şapka zulmü dönemin gazete ilanlarında bile yer alıyor. Bir gazetede yer alan şapka reklamında, "Kurtulmak için Şapka Satın..
Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği
Gündem

Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin milli sondaj gemileri, Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. 'Fatih' tespit kuyuların..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay