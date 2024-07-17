İran’dan yalanlama! ABD’yi reddetti

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump’a 13 Temmuz’da düzenlediği mitingde gerçekleştirilen suikast girişimi gündemdeki yerini koruyor. ABD’li yayın kuruluşu CNN International’ın bazı kaynaklara dayandırdığı özel haberinde, ABD’nin son haftalarda İran'ın Trump'a suikast düzenleyebileceği yönünde istihbarat aldığı, bunun üzerine ABD Gizli Servisi'nin son haftalarda Trump’ın güvenliğini artırdığı öne sürüldü. Habere göre kaynaklar, cumartesi günü Trump’a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un İran'ın planıyla bağlantısı olmadığını belirtti. ABD'li bir ulusal güvenlik yetkilisi, Gizli Servis ve Trump’ın ekibinin cumartesi günkü mitingden önce söz konusu tehditten haberdar edildiğini söyledi. Yetkili, "Artan tehdide karşılık Gizli Servis, eski Başkan Trump'ın korunması için kaynakları ve varlıkları artırdı. Bunların hepsi Cumartesi gününden önceydi” dedi.

Trump’ın ekibinden yapılan açıklamada İran tehdidinden haberdar olduklarına dair bilgi verilmedi. Açıklamada, “Trump'ın güvenlik detayları hakkında yorum yapmıyoruz. Tüm sorular ABD Gizli Servisi'ne yöneltilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

"Açık hava mitingleri düzenlemeyin" uyarısı

Ayrıca konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa göre Gizli Servis yetkilileri, Trump'ın ekibini açık hava mitingleri düzenlememeleri konusunda defalarca uyardı. Kaynaklar, uyarıların "genel nitelikte" olduğunu belirtti.

İran’dan yalanlama

ABD medyasında yer alan iddiaya İran yönetiminden tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast planı iddiasını yalanladı. Sözcü Kenani, “İran İslam Cumhuriyeti, Trump hakkında İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'ye yönelik suikasttaki rolü nedeniyle yasal işlem başlatmaya kararlıdır. Ancak İran, Trump'a yönelik son silahlı saldırıda herhangi bir rolü olduğu veya böyle bir eylemde bulunma niyetine dair iddiaları şiddetle reddediyor, bu tür iddiaların kötü niyetli siyasi amaç taşıdığı düşünüyor” ifadelerini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada da Trump’a yönelik suikast planı iddiası “asılsız ve kötü niyetli” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti açısından Trump, Kasım Süleymani'ye yönelik suikast talimatını veren bir suçlu, mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerekiyor. İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Süleymani, ABD operasyonunda öldürülmüştü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen operasyonla öldürülmüştü.