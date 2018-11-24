0553 313 94 23

İran'dan vize kararı! Artık çok daha kolay olacak

İran, turizm sektörünü canlandırmak için yeni bir adım atarak e-vize uygulamasını başlattı. Yeni uygulamaya göre turistler daha kolay bir şekilde ülkeyi ziyaret edebilecek.

24 Kasım 2018 Cumartesi 01:16
İran'dan vize kararı! Artık çok daha kolay olacak

İran Cumhurbaşkanlığı Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Ali Asger Munisan, 22 Kasım’dan itibaren, havalimanlarında İran’a giriş yapan turistlere yönelik bandrolsüz e-vize uygulamasının hayata geçtiğini duyurdu.

Munisan, uygulama çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile gerekli koordinasyonu sağladığını söyledi.

'Turist sayısında büyük artış yaşanması bekleniyor'

Munisan, bu uygulamada hedeflenen konunun turistlerin ülkeye geliş-gidişlerini kolaylaştırmak ve idari işlemleri hızlandırmak olduğunu belirterek, ‘’Söz konusu uygulama sayesinde turist sayısında büyük artış yaşanması bekleniyor’’ dedi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 01:16
  1. iran
  2. turizm
  3. vize

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan vize kararı! Artık çok daha kolay olacak
    1. İran'dan vize kararı! Artık çok daha..
    2. Bomba iddia: AK Parti'nin 50 ilde..
    3. Fransa, Benin'e ait 26 sanat eserini..
    4. Seyir halindeki otomobil aniden alev..
    5. Olay yorum! "Hakem talimat almış"
    6. Sobadan zehirlenen eşlerden biri..
    7. Türkiye'ye ikinci sondaj gemisi çok..
    8. Almanya göz boyuyor: Suudilere yapılan..
    9. "BodRUN Ultra Maratonu" başladı
    10. Maçın ardından
    11. "Bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa..
    12. "Kelimeler tükenmiştir"
    13. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    14. Kore gazisini dolandıran alçaklar..
    15. Almanya'da Mölln faciasının 26. yılı
    16. Almanya'dan FETÖ'ye 10 milyon avro..
    17. Curlingde bronz madalya
    18. Kajunun faydaları nelerdir?
    19. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    20. Bebeklerde burun tıkanıklığı varsa.....
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...