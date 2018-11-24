İran'dan vize kararı! Artık çok daha kolay olacak

İran Cumhurbaşkanlığı Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Ali Asger Munisan, 22 Kasım’dan itibaren, havalimanlarında İran’a giriş yapan turistlere yönelik bandrolsüz e-vize uygulamasının hayata geçtiğini duyurdu.

Munisan, uygulama çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile gerekli koordinasyonu sağladığını söyledi.

'Turist sayısında büyük artış yaşanması bekleniyor'

Munisan, bu uygulamada hedeflenen konunun turistlerin ülkeye geliş-gidişlerini kolaylaştırmak ve idari işlemleri hızlandırmak olduğunu belirterek, ‘’Söz konusu uygulama sayesinde turist sayısında büyük artış yaşanması bekleniyor’’ dedi.