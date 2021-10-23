İran'dan Türkiye'ye flaş teklif

Türkiye ile ikinci bir doğalgaz hattının açılabileceğini söyleyen İran büyükelçisi, sınırda insan ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin, "Bu konuda Türkiye'nin bize ilettiği bir şikayet yok" dedi.



İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e mülakat verdi.

Farazmand, İran üzerinden insan ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı yolundaki iddiaların doğru olmadığını kaydederek, "Bu konuda Türkiye'nin bize ilettiği şikayet de yok. Siz niçin şikayetçi oldunuz?" dedi. Büyükelçi Farazmand, günde 700 civarında aracın çıkış yaptığını belirterek, bunların arasında gözden kaçanlar olabileceğini söyledi. Büyükelçi, Türkiye tarafında olduğu gibi ülkelerinde de sınırlardan kaçak geçişlere karşı duyarlı olduklarını belirtti.

"Yerel para birimleriyle ticaret yapabiliriz"

"Türkiye ve İran, kendi ulusal paralarını kullanarak yabancı dövizlere ihtiyaç duymadan ikili sistemler çerçevesinde birbirleriyle ticaret yapabilir. İran ve Türkiye birbirlerinin ekonomik ihtiyaçlarını tamamlayabilir" diyen Farazmand, iki ülke arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hala geçerli olduğunu kaydetti.

"Bu hedef gerçekçi bir hedeftir, biz bu hedefe yaklaştık. Yaklaşık 10 yıl önce iki ülke arasındaki ticaret 20 milyar dolara yükselmişti ve bu rakam son 5-6 yılda ortalama 10-11 milyar dolara kadar indi. Bu rakam 2019 yılında başta pandemi koşulları olmak üzere, iki ülkenin elinde olmayan nedenlerden dolayı çok ciddi azalma göstermiştir."

"Doğalgaz akışında sorun yok"

İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışında sıkıntı olmadığını belirten büyükelçi, "Şu anda mevcut boru hattının maksimum kapasitesini kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Bunu memnuniyetle karşılarız"

İran ile Türkiye arasında ikinci bir doğalgaz boru hattının inşasına ilişkin tartışmalara da değinen Farazmand, "İran'a komşu olan Van ve Erzurum gibi illerin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için İran ile ikinci bir doğalgaz boru hattı önerisi yapılmıştır. İran bu konuyu memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak bu konuda henüz resmi bir öneri yoktur. Bu konuda Türkiye'de bazı birlikler ve sanayiciler tarafından teklifler yapılmış ancak henüz resmi bir teklif sunulmamıştır" dedi.

Süleyman Soylu'nun ziyareti

Farazman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son İran ziyareti ve İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin olarak da "İki dost ve komşu ülke olan İran ve Türkiye arasında en üst düzeyde görüşülebilecek tüm konular mümkün olan en iyi şekilde konuşulmaktadır. Örneğin iki ülke sınır sorunları, sınır güvenliği, sorunsuz sınır geçişleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve terörle mücadele konularını görüşmektedir, taraflar ayrıca çevre ve sınır akarsuları ile kolluk kuvvetleri ve polis teşkilatları arasında da görüşmelerde bulunmaktadır ve son ziyarette de bu konular gündeme geldi ve taraflar arasında bir protokol imzalandı" dedi.

"Türkiye ile aramızda su sorunu yok"

Farazmand, iki ülke arasında çevre ve su konuları ile ilgili, "İki ülke arasında su konusunda belirli bir mesele mevcut değildir. Kurak yıllarda kaynaktan akan suyun azalması söz konusu olmaktadır, iki ülke arasında bu konuda çeşitli anlaşmalar ve protokoller vardır ve bir mesele olması durumunda bu anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde sorunlar çözülmektedir. Bizim bu hususta faal Hukuk Komitemiz vardır ve konuları bu komitede inceliyoruz" dedi.