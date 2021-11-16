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Dünya İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
Dünya

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 07:45:00 -
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Tahran ve Ankara’nın terörle mücadelede ortak hareket edebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

İran'dan Türkiye'ye uluslararası iş birliği teklifi

Türkiye ile İran arasında uzun vadeli işbirliği mutabakatının imzalanacağını belirten Reisi, “Uzun vadeli işbirliği mutabakatı imzalandığında Türkiye ile ilişkilerimiz çok yönlü işbirliğine dönüşecek. İki ülke arasındaki işbirliği bölgede barış ve istikrara hizmet edecek” dedi.

Teröre karşı ortak mücadele önerisi

Reisi, “Bölgesel işbirliğimiz uluslararası işbirliğine dönüşmeli. Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız. Bu alanda ortaklığımızı artırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin bölge ve iki ülke halkının çıkarına olduğunu belirten Reisi, “Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz komşuluk ilişkilerinin ötesinde derin ve tarihi anlamlara sahip” dedi.

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