İran'dan Trump'ı kızdıracak sözler

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'de Kongre binasına zorla girerek polisle çatışan protestocuları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD’nin başkenti Washington’daki Kongre binasına giren protestocuları kışkırtmakla suçlanan Trump'ı hedef aldı.

Zarif, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan, geçen 4 yıl boyunca bizim halkımıza ve diğerlerine karşı çok daha kötülerini yaptı. Rahatsız edici olan, aynı adamın kontrolsüz şekilde nükleer savaş başlatma yetkisine sahip olmasıdır. Tüm uluslararası toplum adına bir güvenlik endişesi." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de konuyla ilgili açıklamasında, bazı senatörlerin Trump'ın azledilmesi gerektiğine ilişkin çağrılarına işaret ederek, İran'da Trump'ın görevde olduğu dönemde ABD ile müzakere edilmesini isteyen kesimleri eleştirdi.

Şemhani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trump'ın ruh sağlığı 2016'daki seçimlerde sorgulanmıştı. Washington'daki olayların ardından bazı senatörler aynı gerekçeyle ABD Anayasası'nın 25'inci maddesine dayanarak, Trump'ın azledilmesini istedi. İran'da bu deli ile müzakere ve anlaşmadan bahseden kişilerin bu olaylara cevabı ne olacaktır?"