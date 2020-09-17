İran'dan Trump'a 'Saddam Hüseyinli' cevap

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump'ın, İran'a bin kat daha büyük saldırıyla karşılık verilecek tehdidi sonrası çok sert bir göndermede bulundu.

Şemhani, Irak-İran savaşını örnek vererek, İran'dan bin kat güçlü olduğunu hayal eden diktatörlerin nasıl cezalandırıldığını gösteren tarihi bir kanttır diyerek, İran'ın çocuklarının kanının dökülmesinde rol oynayanlar Saddam gibi mezara gönderilecek ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını almak için suikast düzenleyeceği istihbaratını aldıklarını belirterek, "İran bin kat daha büyük bir karşılık veririz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Süleymani'yi öldürmüştü

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020 Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına SİHA saldırısında öldürülmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Süleymani'nin öldürülmesi sonrası sert bir açıklama yaparak, intikamının en acı şekilde alınacağını açıklamıştı.