İran’dan Trump’a alaycı çıkış: “Bibi’yi engelle, bir hafta uyu!”

ABD Başkanı Donald Trump ile İran yönetimi arasındaki "Hürmüz Boğazı" diplomasisi, diplomatik teamülleri zorlayan bir sosyal medya savaşına dönüştü.

Trump’ın zafer ilan eden paylaşımlarına İran’dan alaycı yanıtlar gecikmedi.

"BİBİ’Yİ ENGELLE, HAFİF YEMEK YE"

İran’ın Zimbabve Büyükelçiliği tarafından X üzerinden yapılan paylaşım, uluslararası kamuoyunda günün en çok konuşulan diplomatik mesajı oldu.

Trump’ın açıklamalarını tiye alan büyükelçilik, ABD Başkanı’na; "Telefonunu kapat, sakinleş, Bibi’yi (Netanyahu) bir haftalığına engelle ve hafif bir yemek yiyip uyu" tavsiyesinde bulundu.

Mesajda ayrıca, boğazın kontrolünün İran’da olduğu hatırlatıldı.

"NÜKLEER TOZ" TARTIŞMASI

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarda İran’ın sadece boğazı açmakla kalmadığını, aynı zamanda "nükleer toz" olarak nitelendirdiği zenginleştirilmiş uranyumu da ABD’ye teslim etmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Trump bu gelişmeyi "Dünya için parlak bir gün" olarak tanımlarken, İran tarafı bu açıklamaları hayal ürünü olarak niteledi.

MECLİS BAŞKANI KALİBAF: BİR SAATTE YEDİ YALAN

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump’ın açıklamalarını "kronometre tutulmuş bir yalan serisi" olarak tanımladı.

Galibaf, "Trump bir saat içinde tam yedi yalan söyledi. Eğer deniz ablukası sürerse, boğazı yeniden kapatma seçeneğimiz mevcudiyetini korur" diyerek Washington’a rest çekti.

"DENİZ HAYDUTLUĞU" SUÇLAMASI

İran askeri yetkilileri de sürece dahil oldu. Hatemü’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, iyi niyetle bazı gemilere geçiş izni verdiklerini ancak ABD’nin ablukayı sürdürerek "deniz haydutluğu" yaptığını söyledi.

Trump ise ablukanın ancak "yüzde 100 anlaşma" sağlandığında kalkacağını yineleyerek baskıyı elinde tutmaya devam ediyor.