İran’dan tedirgin eden koronavirüs haberi
İran'da ölümcül koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 6 bin 277'ye ulaştı. Dün ölü sayısının 47 olduğu ülkede, son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybetmesi tedirginliğe neden oldu.
Koronavirüsünün en çok ölüme yol açtığı dokuzuncu ülke olan İran’dan endişe verici haberler geldi. Günlük can kaybı sayısının günden güne düştüğü ülkede bugün kritik bir artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı’nın aktardığına göre dün 47 olarak açıklanan ölü sayısı, bugün neredeyse ikiye katlanarak 74 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplam ölü sayısı 6 bin 277’ye yükseldi.
Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, toplam vaka sayısının 1223 artarak 98 bin 647’ye ulaştığını açıkladı.