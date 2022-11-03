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Dünya İran'dan Suudi Arabistan iddiasına cevap
Dünya

İran'dan Suudi Arabistan iddiasına cevap

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Suudi Arabistan’a saldıracağı yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 04:04:00 -
İran'dan Suudi Arabistan iddiasına cevap

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın Suudi Arabistan’a saldıracağı yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak, “Bu tür taraflı haberler, bazı Batılı ve Siyonist çevreler tarafından İran aleyhine olumsuz bir hava oluşturmak amacıyla yapılmaktadır” dedi.

Kenani, iddiaları yalanlayarak, “Bu tür taraflı haberler, bazı Batılı ve Siyonist çevreler tarafından İran aleyhine olumsuz bir hava oluşturmak ve bölge ülkeleri ile mevcut olumlu eğilimleri yok etmek amacıyla yapılmaktadır” dedi.

Kenani, “İran İslam Cumhuriyeti, komşularıyla karşılıklı saygıya dayalı, uluslararası ilke ve kurallar çerçevesinde iyi komşuluk politikasını sürdürmektedir. Bölgede istikrar ve güvenliği tesis etmeyi ve geliştirmeyi komşularla yapıcı bir etkileşim olarak görüyor ve bunu ciddiyetle sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

“Harekete geçmekten çekinmeyiz"

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Kuzey Irak'a yönelik saldırı hazırlığında olabileceğini iddia etmişti. İddiaların ardından Suudi Arabistan İran'ın 48 saat içerisinde kendine yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde olabileceği konusunda ABD'yi uyarmış ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü John Kirby ise dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini ifade etmiş, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" demişti.

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