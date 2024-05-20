İran'dan son dakika Reisi açıklaması! Yeni gelişmeyi duyurdular

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıdığı ifade edilen helikopterin, bir kazaya karıştığı ve sert iniş yaptığı açıklandı. Helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu aktarıldı.

İRAN: ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE AKARYAKIT KOKUSU ALDI

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Kolivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, "Arama kurtarma ekiplerini akaryakıt kokusu aldıklarını söyledikleri yere gönderiyoruz. Akaryakıt kokusunun hissedildiği yer kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biriyle aynı." dedi.

'EKİPLER KAZANIN OLDUĞU NOKTAYA ULAŞTI'

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İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer yetkililerin bulunduğu helikopterin kazaya uğradığı noktaya yaklaştığını söyledi.

Kulivend, basına yaptığı açıklamada, "Şu anda Kızılay'dan 40'tan fazla özel arama kurtarma ekibi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kazanın olduğu noktaya yaklaştı." dedi.



İRAN GENELKURMAY BAŞKANINDAN ORDUYA TALİMAT

İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması İran devlet televizyonunda paylaşıldı. Bakiri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

'HAVADAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILAMIYOR'

İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken “kaza" geçiren helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

İRAN'A OHAL İDDİASI

Öte yandan İran'dan gelen son dakika bilgilerine göre, İran Dini Lideri Hamaney'in, kaza nedeniyle ülke genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan ettiği iddia ediliyor.

İRANLI YETKİLİ: DURUM ENDİŞE VERİCİ

Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "Helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında" açıklamasında bulundu.

Yetkili, hala umutlu olduklarını ancak kaza yerinden gelen bilgilerin çok endişe verici olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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