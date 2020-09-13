İran’dan şok eden itiraf: Batıyoruz!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da gerçekleştirilen 2020-2021 Yükseköğretim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ruhani, burada yaptığı konuşmada İran’ın dünya tarihinde eşine az rastlanan boyutta ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu belirterek “Dünya tarihinde az görülen boyutta ekonomik yaptırımlarla karşı karşıyayız. 2011 yılında petrol gelirimiz 120 milyar dolarken bu rakam, geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolara geriledi. Bu durum toplumun ne kadar zor durumda olduğunu göstermektedir." dedi.

Ruhani, İran’ın petrol gelirinin son 8 yıl içerisinde 120 milyar dolardan 20 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Ekonominin ayakta kalabilmesi için yerli üretime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ruhani, ülkeler arası ticaret olmadan ekonomik iyileşmenin zor olduğunu kaydetti.