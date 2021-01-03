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Dünya İran'dan sert savaş mesaj: ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri uyardı
Dünya

İran'dan sert savaş mesaj: ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri uyardı

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 1. yıldönümü öncesi İran'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, savaş durumunda ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeler arasında ayrım yapılmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 01:45:00 -

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 1. yıldönümü öncesi İran'da 'Büyük İntikam' adlı bir animasyon paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yaptığı açıklamada, “Bir savaş çıkması durumunda ABD üsleri ve o üslere ev sahipliği yapan ülkeler arasında ayrım yapmayız. Müttefiklerimizde basit roketler yerine hassas füzeler var.” dedi.

İran-ABD arasındaki savaş ihtimali devam ediyor

İran için suikastın ardından savaş endişeleriyle başlayan 2020 yılı savaş tehditleriyle sona erdi. Tahran'ın veya bölgedeki milis güçlerin Süleymani suikastının yıl dönümünde ABD güçlerine yönelik saldırılar düzenleyeceğine dair istihbarat üzerine Washington yönetimi bölgeye ağır bombardıman uçakları ve donanma güçlerini sevketti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD yönetimini "savaş bahanesi üretmek için komplolar kurmakla" suçladı.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalması bekleniyor ancak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Trump'ın görev süresi sona ermeden İran'ın nükleer ve askeri tesislerine saldırı düzenleyebileceğine dair endişeler İran'da ve uluslararası medyada yer buluyor.

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