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İran'dan sert mesaj: ABD asla önleyemez

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı petrol ambargosunun başarılı olmadığı savundu. Cihangiri, "ABD, İran petrolünün satışını önleyemez, önleyebilseydi mutlaka varil fiyatı 100 doları aşmıştı" dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 22:23
İran'dan sert mesaj: ABD asla önleyemez

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı petrol ambargosunun başarılı olmadığı savunarak, "ABD, İran petrolünün satışını önleyemez, önleyebilseydi mutlaka varil fiyatı 100 doları aşmıştı" dedi.

Başkent Tahran'da sağlık konusunda düzenlenen toplantıda konuşan Cihangiri, ülkesinin Amerikan yaptırımları öncesi 2.5 milyon varil petrol sattığını, bugün rakamın bir milyon varile düştüğünü ancak artan fiyatların petrol gelirlerini etkilemediğin savundu.

Cihangiri, "İran petrolünün yeri doldurulamaz. ABD asla İran petrolünün satışını önleyemez. Washington yönetiminin, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle İran'ın boşluğunu doldurabileceğine yönelik söylemleri yalandan ibarettir" diye konuştu.

"Görülmemiş bir nakit dövizimiz var"

İran'ın 100 milyar doların üzerinde döviz rezervinin olduğunu belirten Cihangiri, "Bugün ülke tarihinde görülmemiş bir nakit döviz birikimimiz var" dedi.

Tahran yönetimi ayrıca ABD'nin İran'a yönelik 4 Kasım'da başlatacağı petrol ambargosunu devre dışı bırakmak amacıyla bugünden itibaren Tahran Borsası'nda ham petrol satışı başlattı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 22:23
  1. İran
  2. ABD

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