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Gündem İran'dan 'savaş' açıklaması: Türkiye'ye karşı petrol yüklü gemi hamlesi sonrası ülke yine gündemde! Kızıldeniz karıştı!
Gündem

İran'dan 'savaş' açıklaması: Türkiye'ye karşı petrol yüklü gemi hamlesi sonrası ülke yine gündemde! Kızıldeniz karıştı!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 16:25:00 - 2024-01-12 16:41:08
İran'dan 'savaş' açıklaması: Türkiye'ye karşı petrol yüklü gemi hamlesi sonrası ülke yine gündemde! Kızıldeniz karıştı!

İran devlet medyası, İran'ın Perşembe günü Türkiye'ye giden ve Irak ham petrolünü taşıyan bir tankere el koyduğunu bildirmesi gündemde sıcaklığını korurken İran ülkesi bu defa İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dikkat çeken bir açıklama yaptı ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınaması ile gündemde!

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İran son günlerde gündemden düşmüyor!

Kenani, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in çeşitli şehirlerine düzenlediği askeri saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırıyı, Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali olarak değerlendiren Kenani, şunları kaydetti:

"Bu keyfi saldırı, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Uluslararası toplumdan, sorumlu tepki ve eylemlerle; bölgede savaş, istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasının önüne geçmesini istiyoruz."

Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş), Irak'tan alınan 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişimin kesildiğini açıklamıştı. 
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Ne olmuştu?

İran donanmasının yarı resmi Fars haber ajansında yer alan açıklamasında "ABD'nin geçen yıl İran petrolünü çalmasının ardından, bu sabah adli kararlara uygun olarak İran donanması St. Nikolas gemisine el koymuştur...Gemi İran limanlarına doğru seyretmektedir" denildi.

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Tüpraş’a 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişim kesildi! Açıklama geldi

ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

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