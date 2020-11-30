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Dünya İran'dan şaşırtan itiraf: Suikast istihbaratlarını ciddiye almadık
Dünya

İran'dan şaşırtan itiraf: Suikast istihbaratlarını ciddiye almadık

İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Şemhani, Fahrizade suikastına yönelik istihbarat bilgisine sahip olduklarını ancak bunu ciddiye almadıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:59:00 - 2020-12-01 00:03:33
İran'dan şaşırtan itiraf: Suikast istihbaratlarını ciddiye almadık

İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Şemhani, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastına yönelik istihbarat bilgisine sahip olduklarını ancak bunu ciddiye almadıklarını öne sürdü.

İran'ın nükleer programının kilit ismi olan Muhsin Fahrizade'nin öldüğü suikast sonrası İran'ın ciddi güvenlik zafiyetleri tartışılırken, İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Şemhani dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Fahrizade'nin cenaze töreni esnasında devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Şemhani, "Fahrizade hakkında 20 yıldan bu yana birçok suikast istihbaratı olmasına rağmen gerekli ciddiyet gösterilemedi. Bu sefer onlar başarılı oldular." ifadelerini kullandı.

Saldırının uzaktan kontrol edilen silah sistemleriyle düzenlendiğini öne süren Şemhani, "Kesinlikle bu suikastın arkasında Siyonist yönetim ile İsrail İstihbarat Servisi Mossad var." dedi.

İranlı kaynaklar Fahrizade suikastının uzaktan kontrol edilen silah sistemleriyle gerçekleştirilmiş olduğunu iddia ediyor olsa da, operasyonu Mossad'ın gerçekleştirdiğini aktaran diğer kaynaklar İran'ın bu iddialarını doğrulamıyor.

Kaynaklar suikastın birden fazla kişiden oluşan bir tim tarafından sofistike bir şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu öne sürüyor.

İranlı kaynaklar suikastla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşıldığını ancak bu bilgilerin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

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