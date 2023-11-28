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Gündem İran'dan şaşırtan ABD çıkışı! Gazze'de...
Gündem

İran'dan şaşırtan ABD çıkışı! Gazze'de...

Yeniakit Publisher
2023-11-28 13:57:00 - 2023-11-28 14:01:29
İran'dan şaşırtan ABD çıkışı! Gazze'de...

İran yönetimi, İsrail'in savaş suçlarını aklamaya çalışan terör hamisi ABD'nin "Gazze'de gerilim istemediğini" savundu!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 53 gündür tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana 14 bin 128 sivili öldürdü. Mülteci kamplarını vuran ve binlerce mahallenin yok olmasına neden olan İsrail, adeta soykırım yapıyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinden kaynaklanan sorunları ve Gazze'deki krizi değerlendirdi.

Filistinli gruplar ile İsrail yönetimi arasında varılan çatışmalara "insani ara" veren uygulamanın uzatılması gerektiğini kaydeden Abdullahiyan, "Bu geçici ateşkes, kalıcı bir ateşkes haline gelmeli aksi takdirde bölge yeni koşullarla karşı karşıya kalacak. Siyonist rejim ve Amerikalılar, bu savaş suçlarının durdurulmamasının ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumla ilgili ABD ile aracılar yoluyla temasta olduklarını aktaran Abdullahiyan, şöyle konuştu:

"Son 6 hafta içinde ABD'den diplomatik yollarla özellikle de ABD'nin İran'daki çıkarlarını koruyan Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla mesajlar aldık. Amerikalılar, mesajlarında savaşın kapsamını genişletmeyi düşünmediklerini her zaman vurguladı."
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Abdullahiyan, Washington'ın mesajlarına yanıt olarak, "ABD'nin İsrail'e devasa silah sevkiyatlarıyla savaşın kapsamını artırdığı ve bunun sorumlusu olduğu" mesajını ilettiklerini aktardı.

ABD hükümetinin, İsrail'e desteğin bu şekilde devam etmesinin Amerikalı politikacıların ve Beyaz Saray'ın çıkarına olmadığı sonucuna vardığına dair bilginin bazı aracılar yoluyla kendilerine ulaştığını aktaran Abdullahiyan, "Bu bilginin doğru olduğunu umuyoruz. Bunun doğrulaması da ABD'nin Siyonist rejimi ateşkesi sürdürmeye ve savaşı tamamen durdurmaya zorlamasıyla olmalıdır." dedi.

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