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İran’dan saldırganlara ikaz! ‘İşgalciler hezimeti kabul edip oradan ayrılsın’

ABD'yi üstü kapalı uyaran İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan’da mevcut durumdan dolayı kaygılarını belirterek 'işgalcilerin hezimeti kabul ederek Afganistan’ı terk etmelerini' istedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
İran’dan saldırganlara ikaz! ‘İşgalciler hezimeti kabul edip oradan ayrılsın’

ABD'yi üstü kapalı uyaran İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan'da mevcut durumdan dolayı kaygılarını belirtti ve 'işgalcilerin hezimeti kabul ederek Afganistan'ı terk etmelerini' istedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,  yaptığı açıklamada Afganistan'da bulunan yabancı işgal güçlerinin Afganistan'daki yeni durumu su istimal ederek yeni bir saldırganlık dönemi başlatmamaları yönünde ikazda bulundu.

İrna'da yer alan habere göre Zarif, tüm çatışan taraflardan sükunetlerini korumalarını isteyerek, daimi bir ateşkes elde edene kadar sivillerin öldürülmelerinden kaçınmalarını istedi.

Zarif ayrıca, İran'ın Afganistan'ın egemenlik hakkına saygı duyduğunu belirtti ve kan dökülmesini durdurmak için tüm Afgan gruplarla istişare ve müzakereler konusunda hiçbir çabayı esirgemeyeceğini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
  1. ABD
  2. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  3. Afganistan
  4. işgal
  5. İran
  6. ateşkes

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