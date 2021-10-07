İran’dan Rusya kararı

Son günlerde Azerbaycan sınır hattında askeri tatbikatlar yaparak provokasyona imza atan ve Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar yapan İran, Rusya’ya şirin gözükmeye çalıştı.

ISNA'ya göre, Hossein Amir Abdullahian bu sabah Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Rus mevkidaşı ile bir araya geldi ve Vladimir Putin ve Sergey Lavrov’a yeni İran hükümet yetkililerini tebrik ettikleri için teşekkür etti.

Amir Abdullahian, "İran ve Rusya, bölgesel ve uluslararası işbirliği konusunda iyi deneyime sahip. Çeşitli ikili işbirliklerinden hoşlanıyorlar ve bugünkü toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamlı gelişimi için iyi görüşmeler yapacağız. Uluslararası hukuka ve ortak çıkarlara dayanarak iki ülke arasında ticaret de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini her alanda geliştirebileceğimize inanıyoruz” dedi.

"Bugün, özellikle Güney Kafkasya, Afganistan ve Yemen'deki son gelişmeler olmak üzere bazı uluslararası ve bölgesel gelişmeleri tartışmak ve danışmak için iyi bir fırsat" diyen Amir Abdullahian, "İran'da yeni hükümetin komşuluk politikasında Rusya, Tahran'ın önceliklerinden biridir’’ açıklamasında bulundu.

Amir Abdullahian, İran'ın iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda ileriye taşıma kararlılığını da vurguladı.