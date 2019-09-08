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İran'dan "petrol tankeri hedefine ulaştı" açıklaması

İran'a ait petrol tankeri "Adrian Derya"nın hedefine ulaştığı ve içindeki yükün alıcıya teslim edildiği bildirildi

08 Eylül 2019 Pazar 16:39
İran'dan "petrol tankeri hedefine ulaştı" açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait petrol tankeri "Adrian Derya"nın hedefine vardığını ve içindeki petrolün satıldığını söyledi.

Musevi, İran devlet televizyonunda, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından serbest bırakılan petrol tankeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Adrian Derya"nın hedefine ulaştığını ve tankerdeki yükün denizdeyken satılarak adresine teslim edildiğini aktaran Musevi, "Daha önce da Adrian Derya'nın rotasının tarafımızdan belirleneceğini söylemiştik." dedi.

Musevi, İran tarafından el konulan İngiltere'ye ait petrol tankeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:39
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