İran'dan petrol alan Yunanistan yaptırımı ihlal etti: Milyon dolarlık ilk kez büyük ceza ödeyecek! İlgili gelişme dikkat çekti

Yunanistan merkezli denizcilik şirketi olan Empire Navigation, İran'dan aldıkları petrolü yaptırımları ihlal ederek başka ülkelere nakletmekle suçlandığına dair iddiaları kabul etti. Şirket, bu suçlamalar nedeniyle 2,4 milyon dolarlık bir ceza ödemeyi kabul etti. Şirket ayrıca 3 yıl boyunca gözetim altında tutularak faaliyetlerini sürdürecek.

Davanın kamuya açık hale getirilmesi ile Amerika Birleşik Devletleri ilk defa Suez Rajan adlı petrol tankerindeki 1 milyon varil petrole el koyduğunu kabul etmiş oldu.

euronews'teki habere göre söz konusu gemi ile ilgili haftalardır süren belirsizlik ABD ve İran arasında gerilimin artmasına neden olmuştu.

Mahkeme dökümanları ayrıca ABD'nin nükleer anlaşmadan 2015 yılında tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran'ın Batılı yaptırımları delerek petrolünü nasıl gizli bir şekilde uluslararası piyasa soktuğuna ışık tuttu

ABD ve müttefikleri İran petrolünü taşıyan gemilere 2019 yılından beri el koyuyor. Buna karşılık İran'a bağlı güçler Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere el koyarken Orta Doğu'da İran bağlantılı olduğu düşünülen saldırılar meydana geldi.

Suez Rajan isimli gemiyle ilgili tartışmalar, Nükleer İran'a Karşı Birlik adlı grubun Şubat 2022'de geminin İran'ın ana petrol ihracat dağıtım limanı olan Hark adasından petrol yüklendiğinden şüphelendiğini söylemesi ile başladı. AP'nin incelediği uydu görüntüleri de bu iddiayı destekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üzerindeki gizlilik kaldırılan mahkeme dökümanlarında yer verilen uydu fotoğrafları ve diğer dökümanlar da Suez Rajan'ın petrolün kaynağını gizlemek için farklı bilgiler verdiğini ortaya koydu.

Aylarca Singapur açıklarında bekleyen gemi sonrasında hiçbir açıklama yapmadan ABD'nin Teksas eyaleti sahiline geldi. Burada başka bir gemiye alınan petrol Houston limanına taşındı. Mahkeme dökümanları petrole Amerikan devletinin el koyduğunu onayladı.

Empire Navigation'ın avukatı Apostolos Tourkantoniz de İran yaptırımlarını delme suçunu kabul etti.

Amerikan hazinesi, İran Devrim Muhafızların'nın Ortadoğu'da faaliyet gösteren silahlı birimi Kudüs güçlerinin petrol gelirlerinden önemli bir pay aldığını ileri sürüyor. Devrim Muhafızları'nın petrol ticaretine doğrudan müdahil olduğundan ve yüzlerce gemi aracılığıyla dağıtım ağının maskelenmeye çalışıldığından şüpheleniliyor.

Fakat nakliye sırasında geminin Los Angeles merkezli yatırım fonu Oaktree Capital Management'e ait olması özel bir durum oluşturdu ve Amerikalı savcılar bu sayede dava açabildi. Davayla ilgili açıklama yapmayı reddeden Oaktree gemiyi Mayı ayında Empire Navigation'a sattı.

Suez Rajan'n ABD'ye doğru yola çıkmasının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nda biri Amerikalı Chevron'a ait iki petrol tankerine el koymuş Devrim Muhafızları Komutanı da Suez Rajan'ın boşaltılmasında rol alan herkese misilleme yapma tehdidinde bulunmuştu.

Emtia vertitabanı şirketi Kpler'e göre İran bu yıl yaptırımlara rağme günde 1 milyon varilden fazla petrol ihraç etti. Bu miktar mayıs ve haziran aylarında günde 1,5 milyon varile kadar çıktı. Bu petrolün alıcısının ise büyük bir indirim karşılığında Çin olduğu düşünülüyor.