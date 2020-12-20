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Dünya İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım
Dünya

İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım

İran Afganistan'ın istediği takdirde Şii Fatımiyyun milislerini güvenlik amacıyla kullanabileceğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 08:24:00 -
İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kabil hükümetinin istediği takdirde Şii Fatımiyyun milislerini güvenlik amacıyla kullanabileceğini dile getirdi.

Kabil hükümeti bağlantılı Tolo News'e verdiği röportajda Zarif, bölgede son gündemi değerlendirdi.

Röportajın tamamının Pazartesi günü servis edileceğini açıklayan Tolo News, Zarif'in verdiği demeçlerden bazı pasajlar paylaştı.

Verdiği röportajda Zarif'in, Şii Fatımiyyun milislerinin Afganistan'ı işgal edebileceğini ima etmesi dikkat çekti.

Taliban'ın halen İran'ın "terör grupları" listesinde yer aldığının altını çizen Cevad Zarif, Fatımiyyun Tugayı'nın Taliban'a karşı Kabil hükümetine destek amacıyla gönderilebileceğini ifade etti. Zarif şu sözleri kullandı:

"Bu güçler, şayet Afganistan hükümeti onları kullanmak isterse, Afganistan'a yardım edebilecek en iyi güçlerdir."

Fatımiyyun Tugayı, Afganistan asıllı olan ancak İran tarafından silah altına alınan Şii Hazaralardan oluşuyor.

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