İran’dan kritik Türkiye duyurusu: Tahran'da olacak
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye ve Azerbaycan ile yapılacak olan oturuma ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın yakın gelecekte İran-Türkiye- Azerbaycan üçlü oturumuna ev sahipliği yapacağını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
'Tahran, İran-Türkiye- Azerbaycan üçlü oturumuna ev sahipliği yapacak'
Hatipzade, Tahran'ın yakın gelecekte İran-Türkiye- Azerbaycan üçlü oturumuna ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Erdoğan'ın İran ziyareti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti planıyla ilgili konuşan Hatipzade, “Erdoğan’ın İran’a ziyaret tarihi henüz netleşmedi. Bu ziyaret gündemde ve bununla ilgili ön çalışmalar şu anda devam ediyor." açıklamasında bulundu.