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İran'dan kritik Irak görüşmesi!

İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile enerji işbirliği konusunda önemli bir görüşme yaptı.

11 Ocak 2019 Cuma 02:05
İran'dan kritik Irak görüşmesi!

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene’yi ağırladı. Görüşmede Irak ile İran arasındaki enerji işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi ziyaret etti. İkilinin görüşmesinin ardından Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran ile Irak’ın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştıkları bildirildi. İki tarafın da tarihi ilişkilere değindiği vurgulanan açıklamada, İran’ın Irak’ın doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayacağının da altı çizildi.

“ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar yasa dışı”

Bağdat’taki temasları çerçevesinde Iraklı mevkidaşı Tamer Gazban ile bir araya gelen Zengene, ABD’nin ülkesine uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu belirterek ülkesinin söz konusu yaptırımları uymayacağını vurguladı.

Irak Petrol Bakanı Gazban ise basın toplantısında yaptığı açıklamada iki ülke arasında ortak petrol sahası geliştirmek için henüz bir anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 02:05
  1. İran
  2. Irak

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