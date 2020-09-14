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Dünya İran'dan kritik ifadeler: Sıradakileri de bekleyin
Dünya

İran'dan kritik ifadeler: Sıradakileri de bekleyin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin "ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yatırımı" olduğunu söyledi. Ancak 'barış anlaşması'nın düşmanlar değil, kadim müttefikler arasında imzalandığını belirten Zarif, 'Ne diplomatik bir gelişme! Sonrakileri de bekleyin.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:25:00 -
İran'dan kritik ifadeler: Sıradakileri de bekleyin

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a 'İsrail' tepkisi geldi.

"Seçim yatırımı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in terör ve işgal devleti İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin Trump'ın seçim yatırımı olduğunu belirtti.

"Acizce bir seçim fotoğrafı peşinde"

Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirilmesi ile ilgili haberleri de alıntılayarak sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump'ın acizce bir seçim fotoğrafının peşinde olduğunu ifade etti.

"Damadı, Trump'ı mecbur etti"

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump'ın damadının, ABD'nin bölgedeki Arap müşterilerini onunla seçim fotoğrafı çekmeye mecbur ettiğini söyledi.

İran: Sonrakileri de bekleyin

Ancak 'barış anlaşması'nın düşmanlar değil, kadim müttefikler arasında imzalandığını belirten Zarif, 'Ne diplomatik bir gelişme! Sonrakileri de bekleyin.' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

13 Ağustos tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, terör ve işgal devleti İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştıklarını bildirmişti. ABD Başkanı Trump, 11 Eylül tarihinde de BAE'nin ardından Bahreyn'in işgalci İsrail ile ilişkileri normalleştirme hususunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn dördüncü oldu

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

Filistin davasına ihanet!

Yapılan skandal normalleşme anlaşmaları, Filistin davasına ihanet olarak değerlendiriliyor.

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