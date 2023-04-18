  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan Kral Selman'a resmi davet
Dünya

İran'dan Kral Selman'a resmi davet

Yeniakit Publisher
2023-04-18 07:55:00 -
İran'dan Kral Selman'a resmi davet

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i resmi olarak Tahran’a davet ettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin başladığını, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların faaliyete geçirilmesi sürecinde olduklarını belirtti.

İranlı Sözcü, Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ülkesine davet ettiğini hatırlatarak İran’ın da aynı daveti resmi olarak Kral Selman'a yaptığını kaydetti.

Tahran-Riyad anlaşmasına dikkati çeken Kenani, İran'ın kendisi ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dostane ilişkiler kurmak isteyen tüm ülkelerle ilişkileri geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Kenani, iki ülke büyükelçiliklerinin anlaşma tarihi itibarıyla iki ay içinde yeniden açılmasının öngörüldüğünü aktardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

Bu kapsamda, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

İki ülke heyetleri, gerekli çalışmaları yapmak, diplomatik misyonları faaliyete geçirmek için karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişti.

İran'dan ahlaksız talep! Temel Karamollaoğlu, buna "Haddini bil" demeyecek mi
İran'dan ahlaksız talep! Temel Karamollaoğlu, buna "Haddini bil" demeyecek mi

Medya

İran'dan ahlaksız talep! Temel Karamollaoğlu, buna "Haddini bil" demeyecek mi

Suudi Arabistan, İran kararını açıkladı: Suudiler İran'a seyahat edebilecek! O tarihte, resmen duyurdular
Suudi Arabistan, İran kararını açıkladı: Suudiler İran'a seyahat edebilecek! O tarihte, resmen duyurdular

Dünya

Suudi Arabistan, İran kararını açıkladı: Suudiler İran'a seyahat edebilecek! O tarihte, resmen duyurdular

Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı
Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı

Dünya

Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! "Askıya aldık" deyip az önce tüm dünyaya duyurdular
Suudi Arabistan'dan flaş karar! "Askıya aldık" deyip az önce tüm dünyaya duyurdular

Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! "Askıya aldık" deyip az önce tüm dünyaya duyurdular

Rusya ve Suudi Arabistan'dan yeni ittifak
Rusya ve Suudi Arabistan'dan yeni ittifak

Dünya

Rusya ve Suudi Arabistan'dan yeni ittifak

İran ile Bangladeş "ikili ilişkiler ve İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını" görüştü
İran ile Bangladeş "ikili ilişkiler ve İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını" görüştü

Dünya

İran ile Bangladeş "ikili ilişkiler ve İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını" görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23