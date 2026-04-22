İran’dan Körfez ülkelerine sert tehdit: "Petrol üretimiyle vedalaşırsınız"

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre Musevi, İran’a yönelik olası bir saldırıda sadece doğrudan saldırganı değil, bu saldırıya imkan sağlayan tüm noktaları hedef alacaklarını söyledi. Musevi, Körfez ülkelerinin coğrafi konumlarını veya askeri imkanlarını İran karşıtı bir harekat için kullandırmamaları gerektiğini vurguladı.

Petrol üretimi hedefte

Tuğgeneral Musevi’nin açıklamasındaki en dikkat çekici nokta ise doğrudan enerji altyapısına yönelik tehdidi oldu. Musevi, güney komşularını şu sözlerle uyardı:

"İran'ın güney komşuları bilsin ki eğer coğrafya ve imkanlarını İran’a saldırı için düşmanın emrine verirlerse, Orta Doğu’da petrol üretimi ile vedalaşmaları gerek."

Bölgede kritik bekleyiş

Bu açıklama, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi el koyma olayları ve jet yakıtı krizinin ardından enerji piyasalarında yeni bir panik dalgasına yol açabilir. Diplomatik kaynaklar, İran’ın bu çıkışının, yarın İslamabad’da yapılması planlanan ancak Tahran’ın katılmayacağı iddia edilen barış görüşmeleri öncesinde bir "el yükseltme" stratejisi olduğunu değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi uzatma kararına rağmen, İran kanadından gelen bu askeri tehditler bölgedeki "tetikte kalma" durumunun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.