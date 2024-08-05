  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan katil İsrail açıklaması: Kesin ve sert bir cevap verilecek
Dünya

İran'dan katil İsrail açıklaması: Kesin ve sert bir cevap verilecek

Yeniakit Publisher
2024-08-05 01:52:00 -
İran'dan katil İsrail açıklaması: Kesin ve sert bir cevap verilecek

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri katil İsrail'e sert bir cevap verileceğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Tahran’a geldi. Bakan Safadi, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Bakıri, İran’ın komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirme konusundaki ilkeli yaklaşımını vurgulayarak, bu yaklaşımın İran’ın dış politikasında devam ettirilmesi gerektiğini ve bu durumun Ayetullah Hamaney tarafından açıkça desteklendiğini belirtti. Bakıri, düşmanların İslam dünyasındaki farklılıkları çatışmalara ve bölgesel gerilimlere dönüştürme çabalarına karşı İran’ın komşuluk politikasını ciddi şekilde sürdürme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

“Bu cinayet karşısında kesin bir yanıt verilmesi daha da gerekli hale gelmektedir”

Bakıri, "Haniye suikastı, uluslararası hukuk ve geleneklere tamamen aykırı bir eylem olup, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmekte ve İran İslam Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal etmektedir. Bu nedenle, bu cinayet karşısında kesin bir yanıt verilmesi daha da gerekli hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu kötü niyetli varlığı bölgede destekliyor

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimin suçlarını desteklemeleri ve bu rejimin son terör eylemiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi’nde kınama açıklamasının yapılmasına dahi engel olmalarını eleştiren Bakıri, “Tel Aviv’deki suç çetelerinin saldırganlıklarının devamının ve artışının temel nedeni, ABD’nin ve bazı Avrupa ülkelerinin bu kötü niyetli varlığı bölgede desteklemeleridir" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“İsrail’in, kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor”

Bakıri, Siyonist rejimin diğer ülkelerde Filistin direniş liderlerine karşı uzun süreli saldırganlık ve terör geçmişine dikkat çekerek, “İsrail’in, bu tür vahşice eylemlerinin ağır bedeli olduğunu anlaması için kesin ve sert bir yanıt alması gerekiyor” dedi.

“İsrail’in durdurulması gerekiyor”

Bakan Safadi ise, ülkesinin İsrail rejiminin saldırılarını, özellikle Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi hedef alarak gerçekleştirdiği yasa dışı suçunu kınama konusundaki ilkeli tutumuna dikkat çekerek, “Ürdün, İsrail’in İran’ın ulusal egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemini kınayan ilk ülke oldu. Açıkça mesajımız, İsrail’in Gazze’de ve bölgede ki savaşlarının, suçlarının ve saldırılarının durdurulması gerekiyor” dedi.
Filistin meselesinin ülkesinin dış politikasındaki en öncelikli konu olduğunu belirten Safadi, İsrail’in saldırılarını ve cinayetlerini kınadıklarını ve Ürdün’ün Filistin halkının haklarını savunmak için tüm gücünü ve kapasitesini kullanacağını söyledi.

Kaynak: AA

İsrail'in sempatisini kazanan İmamoğlu'na 'Hamas' şoku!
İsrail'in sempatisini kazanan İmamoğlu'na 'Hamas' şoku!

Gündem

İsrail'in sempatisini kazanan İmamoğlu'na 'Hamas' şoku!

İsrail yeryüzünden tamamen silmek istiyor! Gazze'den acı haber
İsrail yeryüzünden tamamen silmek istiyor! Gazze'den acı haber

Gündem

İsrail yeryüzünden tamamen silmek istiyor! Gazze'den acı haber

İsrail’den Gazze’de 2 okula saldırı: 25 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail’den Gazze’de 2 okula saldırı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

Gündem

İsrail’den Gazze’de 2 okula saldırı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail yeni katliamlara imza atacak! Resmen ilan ettiler
Katil İsrail yeni katliamlara imza atacak! Resmen ilan ettiler

Dünya

Katil İsrail yeni katliamlara imza atacak! Resmen ilan ettiler

Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine katil İsrail çağrısı
Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine katil İsrail çağrısı

Dünya

Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine katil İsrail çağrısı

Katil İsrail'in ordusu savaş hazırlıklarını duyurdu!
Katil İsrail'in ordusu savaş hazırlıklarını duyurdu!

Dünya

Katil İsrail'in ordusu savaş hazırlıklarını duyurdu!

Tel Aviv'e uçuşlar durdu: 4 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı
Tel Aviv'e uçuşlar durdu: 4 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

Gündem

Tel Aviv'e uçuşlar durdu: 4 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

İsrail’i vurmaya hazırlanan İran’dan flaş Türkiye kararı! Bir uçak dolusu insan İstanbul'a geldi
İsrail’i vurmaya hazırlanan İran’dan flaş Türkiye kararı! Bir uçak dolusu insan İstanbul'a geldi

Ekonomi

İsrail’i vurmaya hazırlanan İran’dan flaş Türkiye kararı! Bir uçak dolusu insan İstanbul'a geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23