İran’dan İsrail’e Çin işkencesi! O taktik, bir gece değil, korkudan her gece öldürüyor

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, İran'ın İsrail'e karşı uyguladığı stratejiyi Çin işkencesine benzetti. Aytuğ, İsrail'in sürekli bir İran saldırısı beklediğini ve bu stresin İsraillileri sinir krizine sürüklediğini belirtti. İran'ın, İsrail'e yönelik misilleme saldırısını erteleyerek sürekli bir gerilim oluşturduğunu ifade eden Aytuğ, bu durumun Siyonistleri her gece korkudan öldürdüğünü yazdı. Aytuğ, şunları kaydetti:

"Haber kanallarındaki savaş yorumcularının haline hem acıyor hem de acı acı gülümsüyorum. Her akşam İran - İsrail savaşı çıkacak diye hevesle stüdyoya giriyorlar ama savaş bir türlü çıkmıyor. Öyle olunca da ellerinde sopalarıyla barkonun önünde saatlerce çelik çomak oynamak zorunda kalıyorlar.

Bölgedeki muhabirlerin işi de zor. Stüdyodakiler istiyor ki savaş muhabirleri bir aksiyon bildirsin ama bir türlü olmuyor. Geçenlerde İsrail'in salladığı bir füze Lübnan sınırında çalıları tutuşturdu. Hortum tutsan 15 dakikada sönecek çalı çırpı yangınını CNN Türk'te 3 saat boyunca "Lübnan sınırı yanıyor" diye ballandıra ballandıra anlattılar.

Peki ha bugün, ha yarın, az sonra, şimdi diye ilan edilen İran misillemesi neden gerçekleşmiyor?

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Bilirsiniz, "Çin işkencesi" diye bir şey vardır. Çinliler savaş esirlerini, damlatan bir musluğun altına getirirler. Gözlerini bağlayıp, alınlarına şıp şıp su damlatırlar. İşkence, suyun damlaması değildir. İki şıp arasında geçen o süredir. Musluğun altındaki esir yeniden ne zaman damlayacak diye düşünmekten sinir krizi geçirir ve çözülür.

İşte İran'ın yaptığı da bu. İsraillileri "Füze ne zaman tepemize düşecek?" diye stres içinde kıvrandırmak. Korkaklıklarıyla nam salmış Siyonistleri bir gece değil, korkudan her gece öldürmek..."