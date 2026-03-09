  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran'dan İsrail'e ağır misilleme

İran'dan yapılan açıklamada "ABD-İsrail hedeflerine süper ağır füzelerle saldırılar gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 31. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e ithaf edilen Sadık Vaat 4 Operasyonunun 31. dalgası, Lebbeyk ya Hamaney kod adıyla Amerikan-Siyonist hedeflere karşı güçlü süper ağır füzelerle gerçekleştirildi."

