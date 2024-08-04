İran'dan İsrail açıklaması: Kesin olarak karşılık vereceğiz

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

Heniyye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifi

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Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.

Pakistanlı Bakan ise Heniyye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı.

"Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Heniyye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA