  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Altaylı ayarı alınca çıldırıp kadına hakaret etti!

S-400'ler ile saldırıya geçildi! Türkiye bu yapılanı unutmaz

"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları

Türkiye Suudi Arabistan ile film çevirmeye başladı!

Edepsiz yine iş başında! LGBTİ’li sapkın Barbaros’tan millete hakaret

Yunan spikerin sözleri dünyayı salladı: Türkiye, Tayfun füzesiyle Yunanistan'ı değil o ülkeyi yok edecek

PKK sempatizanı DEM'li vekili tokatlayan Karaismailoğlu ilk kez konuştu

TUSAŞ'tan ayrılan Temel Kotil'in yeni görevi herkesi şaşırttı! Oraya CEO oldu

Bukalemun yanında halt etmiş! Akşam ‘Özgür Filistin’ diyen Ekrem sabah bakın ne yaptı

Hükümetin derdi bağımsız Türkiye onların derdi oy! Küresel çete İnstagram’a Halk TV avukatlığı
Dünya İran'dan İsrail açıklaması: Kesin olarak karşılık vereceğiz
Dünya

İran'dan İsrail açıklaması: Kesin olarak karşılık vereceğiz

Yeniakit Publisher
2024-08-04 02:24:00 -
İran'dan İsrail açıklaması: Kesin olarak karşılık vereceğiz

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını belirterek karşılık vereceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.

Heniyye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.

İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.

Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.

İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.

Pakistanlı Bakan ise Heniyye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı.

"Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Heniyye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İran’da 20’den fazla üst düzey subay tutuklandı! İsrail işbirlikçilerini korku saldı
İran’da 20’den fazla üst düzey subay tutuklandı! İsrail işbirlikçilerini korku saldı

Gündem

İran’da 20’den fazla üst düzey subay tutuklandı! İsrail işbirlikçilerini korku saldı

İran, mutlaka bunu yapmalı! Üzerlerindeki şaibeyi başka türlü kaldıramazlar
İran, mutlaka bunu yapmalı! Üzerlerindeki şaibeyi başka türlü kaldıramazlar

Medya

İran, mutlaka bunu yapmalı! Üzerlerindeki şaibeyi başka türlü kaldıramazlar

İran, Heniyye suikastının neresinde? O isim, "Bu durum tuhaf ötesi" diyerek herkesi ters köşe yaptı
İran, Heniyye suikastının neresinde? O isim, "Bu durum tuhaf ötesi" diyerek herkesi ters köşe yaptı

Medya

İran, Heniyye suikastının neresinde? O isim, "Bu durum tuhaf ötesi" diyerek herkesi ters köşe yaptı

Hilal Kaplan'dan, duygulandıran "Heniyye" yazısı! İçine düştüğümüz bu hâlin biri iyi, diğeri kötü iki sebebi var
Hilal Kaplan'dan, duygulandıran "Heniyye" yazısı! İçine düştüğümüz bu hâlin biri iyi, diğeri kötü iki sebebi var

Medya

Hilal Kaplan'dan, duygulandıran "Heniyye" yazısı! İçine düştüğümüz bu hâlin biri iyi, diğeri kötü iki sebebi var

İşte İran'ın karanlık oyunları! "Türkiye de bu konuda çok sıkı tedbirler almalı" uyarısı geldi
İşte İran'ın karanlık oyunları! "Türkiye de bu konuda çok sıkı tedbirler almalı" uyarısı geldi

Medya

İşte İran'ın karanlık oyunları! "Türkiye de bu konuda çok sıkı tedbirler almalı" uyarısı geldi

Cem Küçük, İran'ı resmen yerin dibine soktu! Bu nasıl bir kolpacılık böyle
Cem Küçük, İran'ı resmen yerin dibine soktu! Bu nasıl bir kolpacılık böyle

Medya

Cem Küçük, İran'ı resmen yerin dibine soktu! Bu nasıl bir kolpacılık böyle

"Heniyye’yi ancak İran’da öldürebilirlerdi!" İşte şok eden sebebi
“Heniyye’yi ancak İran’da öldürebilirlerdi!” İşte şok eden sebebi

Medya

“Heniyye’yi ancak İran’da öldürebilirlerdi!” İşte şok eden sebebi

Yusuf Kaplan'dan İran'a şok suçlamalar! Ağzınız bir karış açık kalacak
Yusuf Kaplan'dan İran'a şok suçlamalar! Ağzınız bir karış açık kalacak

Medya

Yusuf Kaplan'dan İran'a şok suçlamalar! Ağzınız bir karış açık kalacak

Heniyye suikastının ardından, Türkiye'ye dikkat çeken "İran" uyarısı! Eyvah ki ne eyvah
Heniyye suikastının ardından, Türkiye'ye dikkat çeken "İran" uyarısı! Eyvah ki ne eyvah

Medya

Heniyye suikastının ardından, Türkiye'ye dikkat çeken "İran" uyarısı! Eyvah ki ne eyvah

Heniyye suikastı sonrası dikkat çeken "İran" iddiası! Bu saatten sonra...
Heniyye suikastı sonrası dikkat çeken "İran" iddiası! Bu saatten sonra...

Medya

Heniyye suikastı sonrası dikkat çeken "İran" iddiası! Bu saatten sonra...

Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'
Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'

Dünya

Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'

Dünyanın gözü Kahramanmaraş'ta! Heyecanlandıran keşif
Dünyanın gözü Kahramanmaraş'ta! Heyecanlandıran keşif

Gündem

Dünyanın gözü Kahramanmaraş'ta! Heyecanlandıran keşif

Haniye'nin nasıl öldüğü ortaya çıktı: İran'dan resmi açıklama geldi
Haniye'nin nasıl öldüğü ortaya çıktı: İran'dan resmi açıklama geldi

Gündem

Haniye'nin nasıl öldüğü ortaya çıktı: İran'dan resmi açıklama geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23