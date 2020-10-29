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Aktüel İran'dan Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerine topçu ateşi
Aktüel

İran'dan Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerine topçu ateşi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:56:54 -
İran'dan Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerine topçu ateşi

ERBİL (AA) - İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sınırdaki bölgeleri top atışlarıyla vurduğu belirtildi.

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İran topçu birliklerinin Sidekan bölgesini vurduğunu kaydetti.

Çelebi, sınır bölgesindeki Berbizin, Telan ve Reşkin köylerinin top atışlarının hedefi olduğunu aktardı.

İran, zaman zaman ülke içerisinde sabotaj faaliyetlerinde bulunan İran-Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İ-KDP), Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İ-KDP, 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.

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