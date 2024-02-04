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Dünya İran'dan Irak sınırında gözdağı
Dünya

İran'dan Irak sınırında gözdağı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 00:44:00 -
İran'dan Irak sınırında gözdağı

ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran destekli grupları vurması sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu Irak sınırında bir tatbikat düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeybatısında yer alan Irak sınırında geniş çaplı askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi.

ABD'nin, Ürdün'de öldürülen 3 askerine misilleme olarak Suriye ve Irak'taki İran destekli milislere düzenlediği hava saldırısının ardından İran'dan çarpıcı bir hamle geldi.

Geniş çaplı tatbikat

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatısındaki (Suriye-Irak sınırı) Rezevi Horasan eyaleti sınırları içinde topçu, zırhlı ve özel kuvvetlerden oluşan birimlerle askeri tatbikat yaptı.

"Recebiyun Savunma ve Güvenlik Tatbikatı"nın, 400 kilometrelik bir alanda 4 gün boyunca devam ettiği aktarıldı.
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Kaynak: AA

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