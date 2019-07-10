İran’dan İngiltere’ye tanker uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere’nin Cebelitarık Boğazında İran tankerine el koymasıyla ilgili yanlış yaptığını belirterek tepkilerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İngiltere’nin Cebelitarık Boğazında AB yaptırımlarına aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıdığından şüphelenilen bir İran tankerine el koymasıyla ilgili tepkilerle karşı karşıya kalacağını söyledi. Ruhani düşmanın bölgede istikrar ve güvenliği bozmaya çalıştığını söyledi ve uluslararası nakliye yollarının tam güvenliğini istedi. Ruhani, ”Sınırlarımızı bu nedenle taciz etmekteler ancak bu tacizlere yönelik kesin cevabımızı gördüler” dedi.

İngiliz hükümetini uyaran Ruhani, "Güvensizliği başlatan sizsiniz ve bununla ilgili tepkilerle karşı karşıya kalacaksınız. İran petrol tankerini alıkoymaları büyük bir yanlıştı. Cebelitarık bölgesinde İspanya’ya ait topraklarda işgalci konumunda olan İngiltere’nin bu eyleminden İspanya halkı da rahatsız” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin ABD veya AB’nin isteği doğrultusunda İran petrol tankerlerini alıkoymuş olabileceğini belirten Ruhani, ”Bu şekilde olsa dahi İngiltere son derece yanlış bir karar almıştır. İngiltere’nin bu eylemi ahmakça alınmış bir karar” dedi.

İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri geçtiğimiz Perşembe günü AB yaptırımlarına aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıdığından şüphelenilen bir İran tankerine el koymuştu. Bu müdahale Tahran tarafından tepkiyle karşılanmış, tankerin Suriye’ye gittiği reddedilmişti. İngiltere topraklarındaki yetkililer, tankerin 14 güne kadar tutulabileceğini söylemişti.