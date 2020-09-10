İran'dan İngiltere'ye açık uyarı: Çabuk ödeyin

İran Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hisselerinin büyük bölümü İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı IMS şirketinin İran'a olan borcunu ödememesi nedeniyle başlatılan hukuki mücadelenin hem uluslararası arenada hem İngiltere'de Tahran'ın lehine sonuçlandığı belirtildi.

İngiltere'deki ilgili makamların "çeşitli bahaneler uydurarak ve yasa dışı yaptırımlara dayanarak" borçlarını ödemediğine dikkat çekilen açıklamada, "İngiltere'nin İran'a olan borcu konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Savunma Bakanlığı da bu hakkın teslim edilmesinde ısrarcıdır. İngiltere Savunma Bakanlığının son açıklaması da bu doğrultudadır. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da uluslararası sözleşmeler doğrultusunda İran'ın 40 yıllık alacağını kabul etmiş ve bunun ödenmesi gerektiğini dile getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada İran'ın İngiltere'ye yönelik tepkisinin devam etmemesi için Londra'nın borcunu hızlı bir şekilde ödemesi gerektiği ifade edildi.

Para iadesinin İran'da tutuklu bulunan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari olayı ile ilişkilendirilmesine de tepki gösterilen açıklamada, "İran'ın İngiltere'den alacağının ödenmesi uluslararası mahkemelerin bir kararıdır. Bu bağımsız hukuki bir davadır ve tutukluların serbest bırakılması konusuyla alakası yoktur." denildi.