0553 313 94 23

İran'dan İngilizlere çok sert uyarı! "Sonuçlarını fark edeceksiniz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İngilizler, İran gemisini İspanya kara sularında iken alıkoydu. Aslında kendileri o topraklarda ve Cebelitarık bölgesinde işgalci konumunda. İngilizlerin bu girişimi kendilerine zarar verecek. Denizlerde güvensizliği başlatan sizsiniz ve bunun sonuçlarını daha sonra fark edeceksiniz" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
İran'dan İngilizlere çok sert uyarı! "Sonuçlarını fark edeceksiniz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine el koymasının sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran'a ait petrol tankerine "Suriye'ye petrol taşıdığı" gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından el konulması ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasının güvensizlik oluşturduğunu ifade eden Ruhani, "İngilizler, bu gemiyi İspanya kara sularında iken alıkoydu. Aslında kendileri o topraklarda ve Cebelitarık bölgesinde işgalci konumunda. İngilizlerin bu girişimi kendilerine zarar verecek. Denizlerde güvensizliği başlatan sizsiniz ve bunun sonuçlarını daha sonra fark edeceksiniz." diye konuştu.

İngiltere'nin iç siyasette çalkantılı bir dönem geçirdiğini ve parlamento ile hükümet arasında uyum bulunmadığını söyleyen Ruhani, "Bu şartlarda İran'ın petrol tankerini alıkoymak ahmakça bir iş." ifadesini kullandı.

'Avrupa ABD'den endişe duymalı, İran'dan değil'

ABD yaptırımlarına karşılık İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleriniazaltma kararının nükleer anlaşma kapsamında alındığını dile getiren Ruhani, "Anlaşmanın yapısını bozmadık. Biz, anlaşmanın taraflarına 14 ay fırsat verdik ve daha sonra 2 ay daha süre verdik. İran'ın attığı adımlar tamamen doğru ve hukuk çerçevesinde atılmıştır." dedi.

Ruhani, İran'ın taahhütlerini azaltma kararına ABD ve Avrupa'dan gelen tepkilere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Amerikalılar bir taraftan nükleer anlaşmayı 'en kötü anlaşma' şeklinde niteliyor ve hiçbir bahane olmadan anlaşmadan çekiliyor, diğer yandan da İran'ın bazı taahhütlerini azaltmasından endişe duyuyor."

Ruhani, Avrupa ülkelerine işaret ederek "Nükleer anlaşmayı ayaklar altına alan ve uluslararası taahhütlerin temellerini sarsan ABD'den endişe duymalılar, İran'dan değil." ifadesini kullandı.

İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkı olduğunu savunan Ruhani, "İran'ın neden uranyum zenginleştirmemesi gerektiğine açıklama getiremiyorlar. Sadece 'İran'ın amacı kötü' diyorlar ancak uranyum zenginleştirmek kötü ise siz neden bu işi yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Ruhani ayrıca ABD'nin 1945'te Japonya'ya karşı kullandığı atom bombalarını hatırlatarak, "Uranyumun zenginleştirilmesinden kötü amaçlı istifade eden ve atom silahı kullanan dünyadaki tek ülke, bugün kendisini 'barışçı' olarak tanıtıp diğerlerine nasihat eder hale gelmiş." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. İran
  3. İngiltere
  4. İspanya
  5. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy
  6. Şok tehdit
  7. İran tankeri
  8. ABD
  9. Avrupa ülkeleri
  10. nükleer anlaşma
  11. zenginleştirilmiş uranyum
  12. Tanker krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki cinayet davası
    1. Kartal'daki cinayet davası
    2. Aydos Ormanlarında yangın çıktı. Olay..
    3. Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac..
    4. Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol..
    5. Artem Kravets antrenmana katıldı
    6. Nevşehir Belediyesi 2019-2020..
    7. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    8. "BM askerleri ve soykırıma göz yuman..
    9. Tırdan düşen yedek lastik az kalsın..
    10. Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya..
    11. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    12. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    13. Erdoğan o noktaya dikkat çekerek..
    14. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    15. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar..
    16. "Fındık taban fiyatı en az 20 lira..
    17. KADEM Sosyal Destek Projeleri hakkında..
    18. Hayri Kozak: "Sıkıysa gelin, öldürün..
    19. Bu çorba ile kilo vermek sandığınızdan..
    20. Kahreden haber! Taziyeye giderken..
    21. Büyükşehir meclisinde yapılacak kent..
    22. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    23. Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı
    24. İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora
    25. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    26. Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    27. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    28. Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken..
    29. Futbol: TFF 2. Lig
    30. Şoföre yılan attı, aracını çaldı
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"