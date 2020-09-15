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Dünya İran'dan ihanet anlaşması tepkisi! BAE ve Bahreyn ile dalga geçtiler
Dünya

İran'dan ihanet anlaşması tepkisi! BAE ve Bahreyn ile dalga geçtiler

İran bugün ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzalanan ihanet anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, BAE ve Bahreyn'in Mısır'ın bir adası kadar olduğunu ve Mısır'ın İsrail'e bir fayda getirmediğini bu ülkelerin attığı imzanın da İsrail'e sadece güvensizlik armağan edeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:08:00 -
İran'dan ihanet anlaşması tepkisi! BAE ve Bahreyn ile dalga geçtiler

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalanan İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına sert tepki koydu.

"İsrail'e sadece güvensizlik hediye edecek"

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ihanet anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları, bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Arapların topraklarının bir kısmını işgal eden siyonizm, şindi de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgali altına alıyor. Büyük Mısır ile yapılan anlaşma da İsrail için bir açılım ve fayda sağlamadı. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn de İsrail'e sadece güvensizlik hediye edeceklerdir.

Beyaz Saray'da ihanet anlaşmasının imzalandığı sıralarda Washington sokaklarında protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilere çok sayıda kişi katılarak, ihanet anlaşmasını kınadılar.

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